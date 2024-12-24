Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 09:07

Шпион с режимного завода полгода продавал СБУ фото оружейных новинок и координаты объектов ВС РФ

ФСБ задержала работника режимного предприятия за шпионаж для Украины

Шпион с режимного объекта. Фото © ФСБ РФ

Шпион с режимного объекта. Фото © ФСБ РФ

На российском режимном предприятии нашли шпиона спецслужб Украины, сотрудника уже задержала ФСБ. Гражданин РФ 1980 г. р. подозревается в передаче сведений закрытого характера кураторам из Киева, пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС РФ, которая может быть использована против безопасности РФ, в том числе в зоне проведения СВО», — рассказали в ФСБ результаты оперативно-разыскных мероприятий.

Свою вину шпион признал и активно сотрудничает со следствием. По его словам, начал он «карьеру» полгода назад, и успел передать украинскому куратору фото российских военных разработок и координаты военных объектов. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Он арестован, оперативно-разыскные мероприятия по делу продолжаются.

«Легли все на пол!» ФСБ показала видео задержания исполнителя теракта, при котором погиб Кириллов
«Легли все на пол!» ФСБ показала видео задержания исполнителя теракта, при котором погиб Кириллов

Ранее жительницу Запорожской области приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Женщина собирала сведения о местонахождении и передвижениях Российской армии и передавала их своему сыну, который в настоящее время служит в ВСУ.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar