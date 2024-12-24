Шпион с режимного завода полгода продавал СБУ фото оружейных новинок и координаты объектов ВС РФ

На российском режимном предприятии нашли шпиона спецслужб Украины, сотрудника уже задержала ФСБ. Гражданин РФ 1980 г. р. подозревается в передаче сведений закрытого характера кураторам из Киева, пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях ВС РФ, которая может быть использована против безопасности РФ, в том числе в зоне проведения СВО», — рассказали в ФСБ результаты оперативно-разыскных мероприятий.

Свою вину шпион признал и активно сотрудничает со следствием. По его словам, начал он «карьеру» полгода назад, и успел передать украинскому куратору фото российских военных разработок и координаты военных объектов. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Он арестован, оперативно-разыскные мероприятия по делу продолжаются.