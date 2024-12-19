«Легли все на пол!» ФСБ показала видео задержания исполнителя теракта, при котором погиб Кириллов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания Ахмеда Курбанова — исполнителя теракта на юго-востоке Москвы, при котором погибли начальник Войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

На кадрах видно, как силовики заходят в здание и говорят всем лечь на пол. Далее в видео показан задержанный уже на улице. Он сидит на снегу, руки закованы в наручники за спиной.