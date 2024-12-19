«Легли все на пол!» ФСБ показала видео задержания исполнителя теракта, при котором погиб Кириллов
ФСБ показала видео задержания исполнителя теракта, при котором погиб Кириллов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания Ахмеда Курбанова — исполнителя теракта на юго-востоке Москвы, при котором погибли начальник Войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Задержание исполнителя теракта, при котором погиб начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов. Видео © ЦОС ФСБ РФ
На кадрах видно, как силовики заходят в здание и говорят всем лечь на пол. Далее в видео показан задержанный уже на улице. Он сидит на снегу, руки закованы в наручники за спиной.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Также пострадал водитель военачальника. 18 декабря утром был задержан подозреваемый — узбекистанец Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане в Москве. Мужчина действовал по указке Киева, ему обещали награду в $100 тысяч и паспорт европейской страны. ФСБ показала видео допроса Курбанов. На кадрах он признался, что теракт совершил по заданию кураторов с Украины.
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