Галку из Запорожья приговорили к 15 годам за шпионаж

Жительница Запорожской области Нонна Галка была осуждена в Ростове-на-Дону за шпионаж в пользу Вооружённых сил Украины по просьбе своего сына. Приговор вынес Ростовский областной суд.

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По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры России, женщина начала собирать информацию о местонахождении и передвижениях российской армии в августе 2022 года. Собранные данные она передавала своему сыну, который служит в ВСУ, через родственника Виктора Мешнякова и один из мессенджеров.

Суд признал Галку и Мешнякова виновными в шпионаже по статье 276 УК РФ. С учетом мнения государственного обвинителя, обоим назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Галка будет отбывать срок в колонии общего режима, а Мешняков — в колонии строгого режима.