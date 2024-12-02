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2 декабря, 15:05

Галку из Запорожья приговорили к 15 годам за шпионаж

Суд вынес приговор жительнице Запорожья, собиравшей сведения для сына-бойца ВСУ

Жительница Запорожской области Нонна Галка была осуждена в Ростове-на-Дону за шпионаж в пользу Вооружённых сил Украины по просьбе своего сына. Приговор вынес Ростовский областной суд.

Видео © Генпрокуратура России

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры России, женщина начала собирать информацию о местонахождении и передвижениях российской армии в августе 2022 года. Собранные данные она передавала своему сыну, который служит в ВСУ, через родственника Виктора Мешнякова и один из мессенджеров.

Суд признал Галку и Мешнякова виновными в шпионаже по статье 276 УК РФ. С учетом мнения государственного обвинителя, обоим назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Галка будет отбывать срок в колонии общего режима, а Мешняков — в колонии строгого режима.

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Ранее суд Волгограда приговорил к 13,5 года колонии Никиту Журавеля, который в прошлом году сжёг Коран возле мечети. Новый срок он получил по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Напомним, что в 2023 году на допросе он заявил, что выполнял задание украинского куратора, пообещавшего заплатить за такую работу десять тысяч рублей.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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