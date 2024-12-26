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26 декабря, 08:12

ФСБ: В организации покушения на офицера Минобороны участвовал его водитель

Подрыв служебной машины одного из руководителей Минобороны РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя. Мужчина является тестем диверсанта, которого на Украине завербовали для совершения теракта и отправили в Москву. Об этом сообщает ФСБ России.

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — рассказал на допросе сам задержанный.

Как уже писал Life.ru, сегодня ФСБ объявила о предотвращении серии готовившихся спецслужбами Украины покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей. Задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок. Один из них на допросе рассказал, что высокопоставленного офицера МО РФ планировал взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Другой хотел передать бомбу военному РФ под видом подарка.

ФСБ показала видео допроса россиян, планировавших теракты против офицеров МО
ФСБ показала видео допроса россиян, планировавших теракты против офицеров МО
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ФСБ России

Андрей Бражников
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