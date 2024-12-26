ФСБ: В организации покушения на офицера Минобороны участвовал его водитель

Подрыв служебной машины одного из руководителей Минобороны РФ планировалось совершить, подобравшись к нему с помощью его водителя. Мужчина является тестем диверсанта, которого на Украине завербовали для совершения теракта и отправили в Москву. Об этом сообщает ФСБ России.

«Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», — рассказал на допросе сам задержанный.