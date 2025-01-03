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Регион
3 января, 07:20

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление каналов с пропагандой ИГИЛ*

Столичный Таганский суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей. Причиной стал отказ руководства платформы удалять каналы с пропагандой ИГИЛ*, а также информацию о продаже поддельных документов. Об этом говорится в материалах дела об административном нарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

«В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора РФ о принятии мер по ограничению доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим информацию, содержащую оправдание деятельности террористической организации ИГИЛ*, и информации, содержащей предложение о приобретении поддельных документов»,приводит агентство выдержку из материалов дела.

Надзорное ведомство направило в Telegram Messenger Inc. соответствующие уведомления в электронном формате. Также в отношении площадки был составлен протокол в рамках части 2 статьи 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ» и назначен штраф в размере четырёх миллионов рублей.

2025 год начался со сбоя в работе Telegram
2025 год начался со сбоя в работе Telegram

Ранее Life.ru рассказывал, как за несколько дней до Нового года Telegram начал масштабную блокировку крупных российских СМИ на территории Европы. Ограничения коснулись РИА «Новости», НТВ, «России 1», RT, а также газеты «Известия». Ситуацию прокомментировал основатель мессенджера Павел Дуров, отметив, что жители России пользуются большей свободой, нежели европейцы.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yevdokym

Юрий Лысенко
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