Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление каналов с пропагандой ИГИЛ*
Столичный Таганский суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей. Причиной стал отказ руководства платформы удалять каналы с пропагандой ИГИЛ*, а также информацию о продаже поддельных документов. Об этом говорится в материалах дела об административном нарушении, с которыми ознакомился ТАСС.
«В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора РФ о принятии мер по ограничению доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим информацию, содержащую оправдание деятельности террористической организации ИГИЛ*, и информации, содержащей предложение о приобретении поддельных документов», — приводит агентство выдержку из материалов дела.
Надзорное ведомство направило в Telegram Messenger Inc. соответствующие уведомления в электронном формате. Также в отношении площадки был составлен протокол в рамках части 2 статьи 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ» и назначен штраф в размере четырёх миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, как за несколько дней до Нового года Telegram начал масштабную блокировку крупных российских СМИ на территории Европы. Ограничения коснулись РИА «Новости», НТВ, «России 1», RT, а также газеты «Известия». Ситуацию прокомментировал основатель мессенджера Павел Дуров, отметив, что жители России пользуются большей свободой, нежели европейцы.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
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