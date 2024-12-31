Дуров объяснил блокировку телеграм-каналов российских СМИ в ЕС и отметил свободу в РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о блокировке российских телеграм-каналов в странах Евросоюза. Он отметил, что граждане РФ пользуются большей свободой, чем европейцы. Основатель мессенджера пояснил, что в Европе телеграм-каналы блокируются в соответствии с законами о DSA/санкциях.

«Между тем, все западные медиа-каналы Telegram остаются в свободном доступе в России. Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — написал Дуров в своём англоязычном телеграм-канале.