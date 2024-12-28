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Регион
28 декабря, 13:26

Telegram массово блокирует каналы крупных российских СМИ в Европе

Telegram начал массово блокировать крупные российские СМИ в странах Европы. Доступ в мессенджере уже ограничили для таких медиа, как РИА «Новости», НТВ, «Россия 1», RT, а также «Известия».

Агентство РИА «Новости» сообщает, что канал недоступен в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, которая называет причиной блокировки «нарушение местного законодательства», однако конкретной информации не приводится.

Представители Telegram пока не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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