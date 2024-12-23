«Бандит района»: В Албании на год могут заблокировать TikTok после смерти подростка

Премьер-министр Албании Эди Рама решил на один год начиная с 2025-го заблокировать платформу TikTok в стране. По его словам, «это бандит района», и власти собираются выгнать «этого негодяя» из страны.

«Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы решили заблокировать TikTok с помощью инструментов, разработанных нашими компетентными органами», — цитирует премьера издание Albanian Daily News.

Рама также уточнил, что такое решение было принято по просьбе родителей, 90% которых потребовали блокировки платформы. Их напугал страшный случай, который произошёл в Тиране. Там 14-летний подросток был убит, а другой ранен в драке, которая началась с конфронтации в TikTok.

Однако не все разделяют подобную позицию. Глава Демократической партии Сали Бериша назвал решение крайним поступком. Политик гарантировал, что социальная сеть будет открыта, если он победит на парламентских выборах.

«По его логике (премьер-министра Албании, — Прим. Life.ru), граждане не должны садить за руль, потому что происходит много аварий», — заявил Бериша.