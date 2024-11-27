TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами для съёмки видео

Социальная сеть TikTok вводит новые ограничения для пользователей младше 18 лет. Теперь подростки не смогут применять «бьюти-фильтры», такие, как увеличение губ и глаз, сглаживание кожи и изменение её тона, сообщает издание «The Guardian». Эти перемены направлены на борьбу с негативным влиянием фильтров на психическое здоровье подростков.

Бьюти-фильтры вызывают серьёзную обеспокоенность специалистов, так как создают недостижимые стандарты красоты. Девочки-подростки особенно уязвимы: фильтры могут заставить их критически относиться к своей естественной внешности, что часто приводит к снижению самооценки и повышенной тревожности. Как отмечают эксперты, некоторые подростки начинают воспринимать своё реальное лицо как «недостаточно красивое».

Эти меры были анонсированы на форуме по безопасности в европейской штаб-квартире TikTok в Дублине. Новые правила вступят в силу в ближайшие недели. Подростки по-прежнему смогут использовать комические фильтры, например масками с ушками животных, но функции изменения внешности станут недоступны.

Вместе с этим TikTok планирует ужесточить контроль за возрастом пользователей. До конца года компания начнёт тестировать системы машинного обучения, чтобы выявлять пользователей младше 13 лет. Это особенно актуально для Великобритании, где вскоре вступит в силу закон о безопасности в интернете. По словам Хлои Сеттер, руководителя направления общественной политики TikTok по безопасности детей, новые меры помогут быстрее обнаруживать нарушения: «Мы надеемся, что это позволит нам эффективнее защищать молодёжь».

Ранее омбудсмен Анна Волынец предложила запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями в России. По её словам, они отвлекают подростков от развития и посещения секций.