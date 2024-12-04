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4 декабря, 12:48

Сломанные копчики, руки, ноги: Российские зумеры ломают себя, пытаясь быть как Супермен

Mash: Зумеры ломают себя, выполняя новый тренд из TikTok под песню «Супермен»

Новый травмоопасный тренд из TikTok под трек «Супермен» привёл к тому, что российские школьники готовы добровольно калечится ради лайков и популярности. Взамен за популярность многие получают сломанные копчики, позвоночники и конечности.

Зумеры ломают копчики и конечности во время съёмок тренда из TikTok. Видео © Telegram / Mash

Как пишет Mash, суть тренда состоит в следующем: дети подкидывают друг друга на руках. Предполагается, что это будет похоже на полёт Супермена. Однако многие во время полёта не успевают сгруппироваться и теряют равновесия, калечась.

Съёмка завершилась сломанным копчиком по крайней мере в двух российских школах — шестиклассница из Москвы и гимназист из Краснодара после опасного тренда уехали в больницу. Некоторые дети вычислили, что за жёсткие падения на платформе лайков ставят больше, потому совсем не страхуют своих друзей.

TikTok запретит подросткам пользоваться бьюти-фильтрами для съёмки видео
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Ранее омбудсмен предложила запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями в России. По её словам, они отвлекают подростков от развития и посещения секций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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