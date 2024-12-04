Сломанные копчики, руки, ноги: Российские зумеры ломают себя, пытаясь быть как Супермен

Новый травмоопасный тренд из TikTok под трек «Супермен» привёл к тому, что российские школьники готовы добровольно калечится ради лайков и популярности. Взамен за популярность многие получают сломанные копчики, позвоночники и конечности.

Зумеры ломают копчики и конечности во время съёмок тренда из TikTok. Видео © Telegram / Mash

Как пишет Mash, суть тренда состоит в следующем: дети подкидывают друг друга на руках. Предполагается, что это будет похоже на полёт Супермена. Однако многие во время полёта не успевают сгруппироваться и теряют равновесия, калечась.

Съёмка завершилась сломанным копчиком по крайней мере в двух российских школах — шестиклассница из Москвы и гимназист из Краснодара после опасного тренда уехали в больницу. Некоторые дети вычислили, что за жёсткие падения на платформе лайков ставят больше, потому совсем не страхуют своих друзей.