Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 18:15

«Полёт супермена»: В Челябинске пятиклассница сломала челюсть, повторив опасный трюк из TikTok

74.Ru: В Челябинске пятиклассница сломала челюсть, выполняя тренд из TikTok

Ещё одной жертвой TikTok стала пятиклассника из Челябинска. Школьница попыталась повторить опасный трюк «Полёт супермена» и в результате сломала челюсть, сообщает портал 74.Ru.

«Дети в гимназии снимали челлендж «Полёт супермена», и девочка сломала челюсть», — уточняют в издании.

В комитете по делам образования подтвердили информацию о травме ребёнка, заявив, что в гимназии, где произошёл инцидент, усилили меры безопасности. Была создана комиссия по расследованию тяжёлого несчастного случая, проведены внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроках и на переменах, классные часы по медиабезопасности. Кроме того, в учебном заведении организовали дополнительные дежурства, а с педагогами провели инструктаж.

Россиянки кинулись брить лицо из-за нового бьюти-тренда, но повезло не всем
Россиянки кинулись брить лицо из-за нового бьюти-тренда, но повезло не всем

Напомним, что зумеры ломают себя, выполняя новый тренд из TikTok под песню «Супермен». Взамен за популярность многие получают сломанные копчики, позвоночники и конечности. Суть таких видео состоит в следующем: дети подкидывают друг друга на руках. Предполагается, что это будет похоже на полёт Супермена. Однако многие не успевают сгруппироваться и теряют равновесия, калечась. Некоторые дети вычислили, что за жёсткие падения на платформе лайков ставят больше, потому совсем не страхуют своих друзей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / phBodrova

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дети
  • tiktok
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar