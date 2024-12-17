«Полёт супермена»: В Челябинске пятиклассница сломала челюсть, повторив опасный трюк из TikTok

Ещё одной жертвой TikTok стала пятиклассника из Челябинска. Школьница попыталась повторить опасный трюк «Полёт супермена» и в результате сломала челюсть, сообщает портал 74.Ru.

«Дети в гимназии снимали челлендж «Полёт супермена», и девочка сломала челюсть», — уточняют в издании.

В комитете по делам образования подтвердили информацию о травме ребёнка, заявив, что в гимназии, где произошёл инцидент, усилили меры безопасности. Была создана комиссия по расследованию тяжёлого несчастного случая, проведены внеплановый инструктаж о правилах поведения на уроках и на переменах, классные часы по медиабезопасности. Кроме того, в учебном заведении организовали дополнительные дежурства, а с педагогами провели инструктаж.