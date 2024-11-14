Россиянки кинулись брить лицо из-за нового бьюти-тренда, но повезло не всем

Россиянки начали массово брить лицо из-за нового бьюти-тренда. Красота до добра не довела — у кого-то пробивается мужская щетина, кто-то заработал раздражение на коже. Об этом пишет SHOT.

Россиянки начали массово брить лицо из-за нового бьюти-тренда. Видео © Telegram / SHOT / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arinakhill

Видео со специальным спреем и скальпелем заполонили сначала западный «Тикток», потом тренд подхватили наши дамочки. Заказывают на маркетплейсах подобные средства и вперёд — елозить бритвами по лицу. Такие же процедуры на волне хайпа начали предлагать и некоторые косметологи. Называется — дермапланинг — с помощью специального скальпеля удаляется верхний слой мёртвых клеток кожи и пушковые волосы. Кожа якобы должна стать гладкой и блестящей.

Однако косметологи предупреждают: бьюти-процедура может и изуродовать ваш фейс. Новые отросшие волоски, понятное дело, становятся более плотными и жёсткими — отсюда эффект мужской щетины. Кроме бородёнки можно заработать шелушение, сухость, пигментацию и раздражение.