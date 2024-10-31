Жуткий тренд из Японии: Силиконовые «‎оборотни» наводят ужас на девушек в дамских комнатах

В Японии мужчины стали переодеваться в силиконовые костюмы женщин и даже рисуют себе женские лица, после чего гуляют по улицам, спускаются в метро и заходят в дамские комнаты. Об этом пишет South China Morning Post.

Таких переодетых мужчин стали называть «тесными» (tight men). Новый тренд получил ужасающий размах. Японки начали жаловаться на форумах в Сети, что подобные выходки сильного пола очень пугают, тем более что неясно, кто именно скрывается под силиконовым костюмом. Японец по имени Рин устроил прямой эфир в соцсети и публично признался, что tight men часто заходят в женские туалеты, где даже фотографируются.