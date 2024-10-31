Жуткий тренд из Японии: Силиконовые «оборотни» наводят ужас на девушек в дамских комнатах
СМИ: В Японии мужчины в силиконовых костюмах женщин заходят в дамские комнаты
Мужчина в костюме женщины. Обложка © Х / BoyBecomesGirl
В Японии мужчины стали переодеваться в силиконовые костюмы женщин и даже рисуют себе женские лица, после чего гуляют по улицам, спускаются в метро и заходят в дамские комнаты. Об этом пишет South China Morning Post.
Таких переодетых мужчин стали называть «тесными» (tight men). Новый тренд получил ужасающий размах. Японки начали жаловаться на форумах в Сети, что подобные выходки сильного пола очень пугают, тем более что неясно, кто именно скрывается под силиконовым костюмом. Японец по имени Рин устроил прямой эфир в соцсети и публично признался, что tight men часто заходят в женские туалеты, где даже фотографируются.
Издание полагает, что новая мода является одной из разновидностью культуры косплееров, представители которой переодеваются в любимых персонажей. Однако активисты бьют тревогу и говорят, что за подобными выходками стоит банальное глумление над женщинами.
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