Пытки и Инстасамка-квадробер: Барецкий раскрыл Life.ru, как отметит Хэллоуин в замке Пугачёвой
Барецкий: На моей вечеринке в честь Хэллоуина Киркоров будет причащать Пугачёву
Стас Барецкий. Обложка © Life.ru
В замке Аллы Пугачёвой на Хэллоуин соберутся все ярчайшие звёзды отечественной эстрады под главенством шоумена Стаса Барецкого. В грандиозных планах артиста, по его словам: костюм свиньи, пыточная, Борис Моисеев, изгнание демонов из Примадонны, Инстасамка в костюме квадробера и многое другое. О небывалом мероприятии корреспонденту Life.ru поведал сам Барецкий.
Шоумен рассказывает, что отметит Хэллоуин в замке Аллы Пугачёвой, так как по своему стилю он максимально подходит под мероприятие: большие коридоры, дизайн в тёмных цветах и укромные помещения. К празднику в подвале Барецкий планирует организовать комнату пыток с реальными инструментами от друга-коллекционера. На весь дом будут греметь хиты самой Примадонны и Бориса Моисеева. В числе приглашённых гостей: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Настя Ивлеева, Инстасамка и лидер группы Ленинград Сергей Шнуров. На столах будет много алкоголя, но никаких наркотиков.
Я буду в роли свиньи, у меня есть костюм свиньи... Все будут наряжены в разные костюмы, от бабы-яги до свиньи. У нас запланирован приезд Аллы Борисовны, конечно. Какой Хэллоуин без неё? По моему сценарию, её будет причащать Филипп Киркоров, то есть он будет её избавлять от злых духов, от демонов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, поэтому надеюсь, что всё у нас получится.
Также Киркорову в нелёгком деле изгнания демонов будет помогать Кристина Орбакайте, которая также обещала быть на мероприятии, признаётся Барецкий.
Недавно шоумен Стас Барецкий рассказал, что в середине «нулевых» бывал на скандальных вечеринках рэпера P. Diddy. Американец, утверждает шоумен, даже «нюхал кокаин с его лысой головы». Шансонье долгое время был в дружеских отношениях с опальным Дидди.