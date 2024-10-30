Пытки и Инстасамка-квадробер: Барецкий раскрыл Life.ru, как отметит Хэллоуин в замке Пугачёвой

Я буду в роли свиньи, у меня есть костюм свиньи... Все будут наряжены в разные костюмы, от бабы-яги до свиньи. У нас запланирован приезд Аллы Борисовны, конечно. Какой Хэллоуин без неё? По моему сценарию, её будет причащать Филипп Киркоров, то есть он будет её избавлять от злых духов, от демонов, сгонять демонов. Филипп Бедросович дал добро, поэтому надеюсь, что всё у нас получится.