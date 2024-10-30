Россиянок захватил новый кринжовый тренд, и они массово стучат по лицу ради богатства
Россиянок захватил новый тренд «Это для меня»
Жительниц России захватил новый странный тренд «Это для меня». Его последовательницы считают, что простыми постукиваниями по лицу и голове можно привлечь в жизнь богатство и успех.
Как пишет SHOT, женщины стучат по себе четырьмя пальцами, приговаривая слова «это для меня». Как уверяют дамы, это такой тип медитации: загадываешь всё, что хочешь, делаешь упражнение один-два раза в день — и желания исполняются сами собой, будь то богатый муж или дорогие украшения.
Россиянок захватил новый тренд «Это для меня». Видео © SHOT
Тренд запустила блогерша Яна Король, популярность ей принесли именно такие видео, а точнее — огромное количество хейтеров. Практику она называет Energy Fingers Tapping — делать можно каждый день или «когда понадобится энергетический импульс для усиления денежного мышления». Объяснение успешная женщина тоже подготовила — якобы у каждого в теле есть «меридианы или открытые каналы, которые связаны с вашими каналами». Именно такими постукиваниями вы можете их пробудить и настроить, а значит, якобы связать желания, мозг и Вселенную.
У Яны уже появилось немало подражательниц, которые просят для себя не «майбахи» и «картье», а детское питание или же здоровье щитовидной железы.
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