Россиянок захватил новый кринжовый тренд, и они массово стучат по лицу ради богатства

Жительниц России захватил новый странный тренд «Это для меня». Его последовательницы считают, что простыми постукиваниями по лицу и голове можно привлечь в жизнь богатство и успех.

Как пишет SHOT, женщины стучат по себе четырьмя пальцами, приговаривая слова «это для меня». Как уверяют дамы, это такой тип медитации: загадываешь всё, что хочешь, делаешь упражнение один-два раза в день — и желания исполняются сами собой, будь то богатый муж или дорогие украшения.

Россиянок захватил новый тренд «Это для меня». Видео © SHOT

Тренд запустила блогерша Яна Король, популярность ей принесли именно такие видео, а точнее — огромное количество хейтеров. Практику она называет Energy Fingers Tapping — делать можно каждый день или «когда понадобится энергетический импульс для усиления денежного мышления». Объяснение успешная женщина тоже подготовила — якобы у каждого в теле есть «меридианы или открытые каналы, которые связаны с вашими каналами». Именно такими постукиваниями вы можете их пробудить и настроить, а значит, якобы связать желания, мозг и Вселенную.

У Яны уже появилось немало подражательниц, которые просят для себя не «майбахи» и «картье», а детское питание или же здоровье щитовидной железы.