Погружение в трясину: Российские туристы открыли для себя болотинг

Россияне утопают в болотах за собственные деньги ради единения с природой. О новом набирающем популярность виде отдыха рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.

Кадры с болотинга в белорусской Ельне. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Болотингом называют относительно новое направление в экотуризме, которое набирает популярность среди любителей отдыха на дикой природе. Туристы уходят подальше от цивилизации в заболоченную местность и получают от этого непередаваемые ощущения — прыгают на колыхающейся поверхности топей, погружаются в трясину и лакомятся морошкой.

Находчивые экскурсоводы уже вовсю извлекают прибыль из нового веяния, набирая группы и устраивая для них туры по болотам. В программе, помимо купания в трясине, есть баня на берегу озера и деревенский ужин. Самое популярное место для подобных увеселений расположено в белорусской Ельне. Цена на такую поездку начинаются от пяти до семи тысяч рублей за один прогулочный день. В России такие «курорты» есть в Ленинградской, Московской и Новосибирской областях, а также в Карелии.