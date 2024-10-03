Мужики в трусах купают друг друга в бассейне и рыдают — в Сети завирусился новый «ретрит»

Поплакаться на мужской груди за тысячу долларов: скуфы отправляются на ретриты. О новом способе успокоить нервы и снять стресс рассказывает SHOT ПРОВЕРКА.

Мужской ретрит за 1000 долларов. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Мужики платят по 100 тысяч рублей за ретрит по прокачке энергии. Идея похожа на женские мероприятия, где дамы «дышат маткой». Только теперь мужчины плачут, обнимаются и проживают психологические травмы.

Участники снимают дом в лесной глуши. Там они «открывают канал мужской энергии»: поддерживают друг друга, стоят на гвоздях, медитируют, занимаются духовными практиками и испытывают себя стихией: прыгают через огонь, ныряют в ледяные бассейны.

Необходимость пробуждения особой внутренней мужской силы связывают с трендом на осознанность: сейчас в моде прорабатывать эмоции, закрывать гештальты и быть в ресурсе, регулируя свои энергопотоки.