Вместо психологов: Зумеры стали чаще уезжать в монастыри за успокоением души

Молодые люди стали активно увлекаться религией, большую популярность начал набирать монастыринг. Представители молодёжи изучают христианство, уезжают в монастыри в качестве трудников за успокоением и познанием.

Молодые люди таким неординарным способом заменяют сеансы с психологами, которые им не по карману. В монастырях они живут бесплатно: питание и проживание оплачивают общины. От трудников просят лишь помогать по хозяйству, ходить на службы и молиться вместе с послушниками.

Отец Димитрий из Георгиевского храма (посёлок Жилино) рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что желание молодёжи пожить в монастыре не является грехом, поэтому они могут не опасаться, что попадут в ад. По словам священника, община принимает всех нуждающихся в поддержке, даже если цель — просто сменить обстановку.

Сами зумеры отметили, что едут в монастыри из-за тяжёлого душевного состояния, а сеансы с психологами себе позволить не могут — слишком дорого. В монастырях же ребят готовы принять безусловно. Молодые люди проводят в среднем в монастырях около месяца. По их словам, подобный опыт они не могут ни с чем сравнить.