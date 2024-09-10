Блогерша с полумиллионом подписчиков ушла в монахини
Греческая тиктокерша с 480 тыс. подписчиков Мазлу приняла монашеский постриг
Греческая тиктокерша Елена Мазлу, которая ушла в монахини. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / helenmazlou_for_life
Греческая блогерша Елена Мазлу, у которой почти полмиллиона подписчиков в TikTok, приняла монашеский постриг, приняв имя Ипомони. Об этом пишет местное издание Celebrity Reporter.
Мазлу стала известна благодаря видео со сценами из повседневной жизни, а также советами по моде, красоте и другими темам. На её аккаунт в TikTok подписаны 480 тысяч человек. Однако в одном из последних видео Мазлу признала, что решила уйти в монахини, чтобы найти глубокий духовный смысл. Слава и публичность мешали одной из самых популярных блогерш страны сосредоточиться на религиозной вере и поисках внутреннего покоя.
Пользователи по-разному отнеслись к решению Мазлу уйти в монастырь. Некоторые поддержали решение девушки, другие же удивились, почему она решила отказаться от мирских благ. Третьи выразили мнение, что это личное дело человека.
Ранее Life.ru писал, что японская блогерша восхитилась российским монастырём в Дивеево. Девушка отметила, что попасть в российское село с таким количеством храмов — редкий шанс.