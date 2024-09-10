Блогерша с полумиллионом подписчиков ушла в монахини

Греческая блогерша Елена Мазлу, у которой почти полмиллиона подписчиков в TikTok, приняла монашеский постриг, приняв имя Ипомони. Об этом пишет местное издание Celebrity Reporter.

Мазлу стала известна благодаря видео со сценами из повседневной жизни, а также советами по моде, красоте и другими темам. На её аккаунт в TikTok подписаны 480 тысяч человек. Однако в одном из последних видео Мазлу признала, что решила уйти в монахини, чтобы найти глубокий духовный смысл. Слава и публичность мешали одной из самых популярных блогерш страны сосредоточиться на религиозной вере и поисках внутреннего покоя.