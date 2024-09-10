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10 сентября, 14:06

Блогерша с полумиллионом подписчиков ушла в монахини

Греческая тиктокерша с 480 тыс. подписчиков Мазлу приняла монашеский постриг

Греческая тиктокерша Елена Мазлу, которая ушла в монахини. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / helenmazlou_for_life

Греческая тиктокерша Елена Мазлу, которая ушла в монахини. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / helenmazlou_for_life

Греческая блогерша Елена Мазлу, у которой почти полмиллиона подписчиков в TikTok, приняла монашеский постриг, приняв имя Ипомони. Об этом пишет местное издание Celebrity Reporter.

Мазлу стала известна благодаря видео со сценами из повседневной жизни, а также советами по моде, красоте и другими темам. На её аккаунт в TikTok подписаны 480 тысяч человек. Однако в одном из последних видео Мазлу признала, что решила уйти в монахини, чтобы найти глубокий духовный смысл. Слава и публичность мешали одной из самых популярных блогерш страны сосредоточиться на религиозной вере и поисках внутреннего покоя.

Пользователи по-разному отнеслись к решению Мазлу уйти в монастырь. Некоторые поддержали решение девушки, другие же удивились, почему она решила отказаться от мирских благ. Третьи выразили мнение, что это личное дело человека.

Работает на заводе и получает 60 тыс. в месяц: найдена "народная" блогерша
Работает на заводе и получает 60 тыс. в месяц: найдена "народная" блогерша

Ранее Life.ru писал, что японская блогерша восхитилась российским монастырём в Дивеево. Девушка отметила, что попасть в российское село с таким количеством храмов — редкий шанс.

Никита Никонов
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