Среди россиян набирает популярность необычный и опасный тренд на айсфлоатинг

Среди россиян приобрёл популярность новый необычный вид досуга — айсфлоатинг. Он предполагает купание в специальных костюмах в открытом море. Единственный недочёт — подобное занятие может быть опасным для жизни.

Среди россиян приобрёл популярность необычный вид досуга — айсфлоатинг. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКА, россияне готовы платить немалые суммы за то, чтобы искупаться в открытом море зимой. Флоатинг существовал и ранее, так называют метод расслабления с помощью воды и огромного количества соли, в которой плавает человек. Во время процедуры выдерживается одинаковая температура воздуха и воды, что позволяет плавающему погрузиться в ощущение полной невесомости.

Предприниматели быстро подхватили идею и начали предлагать выезды к Белому морю. Туристам предлагают поморозиться на Крайнем Севере за 54 тысяч рублей с человека. Однако многих крайне беспокоит безопасность подобной затеи, ведь в данном море водятся киты, косатки, нерпы, моржи и даже крайне агрессивные белые медведи. На логичный вопрос: «Как туристам добираться до берега?», турагенство отвечает, что это можно сделать самостоятельно.