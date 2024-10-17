Плавучие острова вместо сапбордов: Новый тренд набирает популярность в Ленобласти
Турклуб My Way: В Ленобласти стали популярны заплывы на торфяных островах
В Ленинградской области набирает популярность необычный вид активного отдыха — плавание на естественных плавучих островах, формирующихся прямо на болотах. По мнению местных гидов, этот опыт значительно превосходит традиционные сапборды, позволяя ощутить всю уникальность дикой природы. Об этом рассказал в социальных сетях организатор турклуба My Way Сергей Завода.
В Ленобласти стали популярны заплывы на торфяных островах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zava_myway
Он поделился своим опытом в соцсетях, отметив, что торфяные острова — природное явление, где плотные куски суши, состоящие из камышей, водорослей и мягкого торфа, могут отрываться от берегов и плавать по озёрам.
«Плавать на сапе — это прошлый век, гораздо интереснее отправиться в плавание на острове», — написал он в видео, привлекая внимание к новому способу исследовать природу Ленобласти.
По словам гида, поиск таких островов требует времени: ему понадобилось 1,5 часа, чтобы обнаружить подходящий. Но усилия того стоят, ведь приключения на этих плавающих платформах приносят незабываемые эмоции и впечатления. Он также упомянул, что подобные острова можно встретить и в других регионах, таких как Карелия, где размеры плавучих участков варьируются от небольших до размеров футбольного поля.
Комментаторы отметили, что во Владимирской области, например, рядом с деревней Крутово можно встретить целую группу таких плавучих островов.
Ранее Life.ru сообщал, что в России в 2023 году запустился климатический проект, направленный на восстановление торфяников, который будет реализован в том числе в Ленинградской области. Проект направлен на сокращение выбросов парниковых газов и повышение биоразнообразия в уникальных природных зонах страны. В рамках инициативы предусмотрено обводнение осушенных болот для сокращения периодов восстановления экосистем и снижения рисков природных пожаров, что может занять до 100 лет без вмешательства человека.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zava_myway