Плавучие острова вместо сапбордов: Новый тренд набирает популярность в Ленобласти

В Ленинградской области набирает популярность необычный вид активного отдыха — плавание на естественных плавучих островах, формирующихся прямо на болотах. По мнению местных гидов, этот опыт значительно превосходит традиционные сапборды, позволяя ощутить всю уникальность дикой природы. Об этом рассказал в социальных сетях организатор турклуба My Way Сергей Завода.

В Ленобласти стали популярны заплывы на торфяных островах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zava_myway

Он поделился своим опытом в соцсетях, отметив, что торфяные острова — природное явление, где плотные куски суши, состоящие из камышей, водорослей и мягкого торфа, могут отрываться от берегов и плавать по озёрам.

«Плавать на сапе — это прошлый век, гораздо интереснее отправиться в плавание на острове», — написал он в видео, привлекая внимание к новому способу исследовать природу Ленобласти.

По словам гида, поиск таких островов требует времени: ему понадобилось 1,5 часа, чтобы обнаружить подходящий. Но усилия того стоят, ведь приключения на этих плавающих платформах приносят незабываемые эмоции и впечатления. Он также упомянул, что подобные острова можно встретить и в других регионах, таких как Карелия, где размеры плавучих участков варьируются от небольших до размеров футбольного поля.

Комментаторы отметили, что во Владимирской области, например, рядом с деревней Крутово можно встретить целую группу таких плавучих островов.