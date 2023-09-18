В России начнут "реанимировать" торфяники ради экологии

В России болота занимают более 20% территории, а площадь торфяников составляет около 80 млн га, значительная часть которых в XIX–XX веках активно осушали под поля, добычу торфа, вырубку лесов. Восстановление экосистем этих болот поможет сократить выбросы парниковых газов, снизить риски природных пожаров, улучшить биоразнообразие и восстановить уникальные места обитания представителей флоры и фауны. Первый такой проект скоро будет реализован в России.

Климатический проект на торфяных болотах — это работа по восстановлению ключевых факторов нарушенных экосистем. Помимо улучшения биологического разнообразия, мероприятия в рамках проекта снизят эмиссию парниковых газов. Подобные проекты уже ведутся во многих регионах мира, в том числе в Юго-Восточной Азии, странах ЕС, Белоруссии, Северной Америке. В России же такой проект будет реализован впервые.

Специалисты провели полевой выезд на торфяник "Дедово Поле" в Вологодской области. Фото © "Центр технологий устойчивого развития"

Возьмётся за вторичное обводнение осушенных торфяников РУСАЛ при поддержке Центра технологий устойчивого развития. Местом для пилотного проекта выбрана Ленинградская область, где насчитывается более 2300 торфяных месторождений. Работы здесь могут начаться уже в 2024 году.

В конце августа специалисты уже провели полевой выезд на торфяник "Дедово Поле" в Вологодской области на границе с Ленобластью и провели измерения потоков парниковых газов. Как говорят учёные, подобные природные территории представляют большую опасность из-за повышенного риска пожаров, а их самовосстановление может занимать около 100 лет. При условии обводнения торфяника человеком этот период сокращается примерно в пять раз, а первые климатические результаты проявляются уже через три-четыре года.