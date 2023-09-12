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12 сентября, 11:53

Дистанционное голосование предотвратило вырубку 650 деревьев

ДЭГ предотвратило вырубку 650 деревьев, заявили в партии "Зелёные"

Граждане, отдавшие свой голос на выборах через систему дистанционного электронного голосования, предотвратили вырубку 650 деревьев, выброс более 4000 тонн парниковых газов и расходование 153 тысяч литров пресной воды. Об этом рассказали в российской экологической партии "Зелёные".

По словам председателя партии Андрея Нагибина, данные по парниковым газам сложились из экономии бумаги, снижения передвижения людей (например, тех, кто возвращается с дач ради выборов), отсутствия необходимости в перевозке бюллетеней и так далее. Он отметил, что для поглощения такого количества CO₂ за год потребуется 1650 гектаров сосновых посадок.

"Кроме того, электронное голосование предотвратило значительные выбросы оксида азота, диоксида серы, ртути от производства бумаги и перевозки бюллетеней", добавил политик.

Так, 4000 тонн CO₂ выделяется при сжигании полутора тысяч тонн угля (или 2,5 миллиона кубометров природного газа). Столько же, к слову, появляется при просмотре видео в HD на смартфонах на протяжении 400 миллионов часов.

Как подчеркнула член президиума партии Александра Кудзагова, наша страна является лидером по темпам развития экологичного голосования. В этом году дистанционное голосование прошло в 25 регионах страны, всего им воспользовались почти четыре миллиона человек. Подобной "цифровой явки" нет ни в одном государстве мира, добавила она.

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Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошли очередные региональные и муниципальные выборы. Причём жители даже самых удалённых уголков страны смогли сделать свой выбор в специально установленный для этого ЕДГ. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, явка была рекордной с 2017 года.

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LIFE / Алексей Литвинов

Матвей Константинов
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