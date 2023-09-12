Дистанционное голосование предотвратило вырубку 650 деревьев
ДЭГ предотвратило вырубку 650 деревьев, заявили в партии "Зелёные"
Граждане, отдавшие свой голос на выборах через систему дистанционного электронного голосования, предотвратили вырубку 650 деревьев, выброс более 4000 тонн парниковых газов и расходование 153 тысяч литров пресной воды. Об этом рассказали в российской экологической партии "Зелёные".
По словам председателя партии Андрея Нагибина, данные по парниковым газам сложились из экономии бумаги, снижения передвижения людей (например, тех, кто возвращается с дач ради выборов), отсутствия необходимости в перевозке бюллетеней и так далее. Он отметил, что для поглощения такого количества CO₂ за год потребуется 1650 гектаров сосновых посадок.
"Кроме того, электронное голосование предотвратило значительные выбросы оксида азота, диоксида серы, ртути от производства бумаги и перевозки бюллетеней", — добавил политик.
Так, 4000 тонн CO₂ выделяется при сжигании полутора тысяч тонн угля (или 2,5 миллиона кубометров природного газа). Столько же, к слову, появляется при просмотре видео в HD на смартфонах на протяжении 400 миллионов часов.
Как подчеркнула член президиума партии Александра Кудзагова, наша страна является лидером по темпам развития экологичного голосования. В этом году дистанционное голосование прошло в 25 регионах страны, всего им воспользовались почти четыре миллиона человек. Подобной "цифровой явки" нет ни в одном государстве мира, добавила она.
Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошли очередные региональные и муниципальные выборы. Причём жители даже самых удалённых уголков страны смогли сделать свой выбор в специально установленный для этого ЕДГ. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, явка была рекордной с 2017 года.
LIFE / Алексей Литвинов