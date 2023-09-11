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11 сентября, 09:32

Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

Глава ЦИК Памфилова: Более 45 млн россиян приняли участие в выборах

В едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов избирателей из потенциальных 67 миллионов. Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 11 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Средняя явка, по её словам, превысила 43%, и это самый высокий показатель в России с 2017 года.

"Средняя явка составила 43,5%, это высокий показатель, это очень высокий показатель на выборах аналогичного уровня. Мы посмотрели, сделали небольшую ретроспективу, в прошлом году в аналогичном едином дне голосования явка была 35%, в 2020-м — 41,17%. Это самая высокая явка начиная с 2017 года", — подчеркнула глава ЦИК.

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Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование на большинстве участков, в том числе в Москве, завершилось накануне в 20:00.

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Сайт Центризбиркома

Марина Калегина
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