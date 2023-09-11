Явка на выборах в России оказалась рекордной с 2017 года

В едином дне голосования приняли участие более 45 миллионов избирателей из потенциальных 67 миллионов. Об этом сообщила на брифинге в понедельник, 11 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Средняя явка, по её словам, превысила 43%, и это самый высокий показатель в России с 2017 года.