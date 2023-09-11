Турчак: Кандидаты от ЕР одержали уверенные победы на выборах глав регионов

Кандидаты от "Единой России" одержали уверенные победы на выборах высших должностных лиц. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Отдельно отмечу Кемеровскую область, Псковскую и Смоленскую. Там наши кандидаты Сергей Цивилёв, Михаил Ведерников и Василий Анохин получили более 85% голосов", — сказал Турчак на брифинге по итогам единого дня голосования.

Также секретарь генсовета отметил, что "Единая Россия" впервые на всех уровнях выборов получила квалифицированное большинство. При этом партия выдвинула в три раза больше кандидатов, чем ближайший конкурент.

"Это 2/3, которые позволяют нам принимать любые решения на уровне региона и его столицы. По выборам уровня законодательных собраний и административных центров мы взяли более 80% мандатов", — сказал Турчак.