Медведев оценил выступление "Единой России" на выборах
Медведев: Партия "Единая Россия" достойно выступила на выборах в 2023 году
"Единая Россия" достойно выступила на нынешних выборах, которые проводились в более чем 80 субъектах страны. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно. И практически те позиции, которые мы старались за собой сохранить и отстоять, я надеюсь, нам достичь удалось", — подчеркнул Медведев, выступая по видеосвязи в штабе партии.
Лайф напоминает: с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина