Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 18:46

Медведев оценил выступление "Единой России" на выборах

Медведев: Партия "Единая Россия" достойно выступила на выборах в 2023 году

"Единая Россия" достойно выступила на нынешних выборах, которые проводились в более чем 80 субъектах страны. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно. И практически те позиции, которые мы старались за собой сохранить и отстоять, я надеюсь, нам достичь удалось", — подчеркнул Медведев, выступая по видеосвязи в штабе партии.

"Уверенные позиции": Политолог — об итогах выборов в Сибири для "Единой России"

"Уверенные позиции": Политолог — об итогах выборов в Сибири для "Единой России"

Лайф напоминает: с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков страны смогли сделать выбор в специально установленный единый день голосования. Сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрания ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов
  • Новости
  • Единая Россия
  • Дмитрий Медведев
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров