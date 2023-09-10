Медведев оценил выступление "Единой России" на выборах

"Единая Россия" достойно выступила на нынешних выборах, которые проводились в более чем 80 субъектах страны. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно. И практически те позиции, которые мы старались за собой сохранить и отстоять, я надеюсь, нам достичь удалось", — подчеркнул Медведев, выступая по видеосвязи в штабе партии.