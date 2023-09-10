"Уверенные позиции": Политолог — об итогах выборов в Сибири для "Единой России"

Главным трендом нынешних выборов в Сибири, где уже закрылись избирательные участки, стали усиление позиций партии "Единая Россия" и активная борьба коммунистов. Об этом заявил профессор НИУ "ВШЭ" политолог Марат Баширов.

"Подсчёты [голосов] ещё идут, поэтому пока разумно будет говорить именно о трендах. На данном этапе они говорят нам о том, что "Единая Россия" сохраняет уверенные позиции, а где-то даже усиливает их. Идёт очень сложная борьба у коммунистов", — отметил он в беседе с газетой "Взгляд".

По мнению специалиста, важно будет посмотреть, какие результаты покажут те кандидаты, которые подтверждали полномочия, а потом сравнить их с показателями прошлого электорального цикла. Баширов также обратил внимание на то, что местные жители выбирали в том числе тех, кто пребывал в статусе временно исполняющего обязанности, как, например, в Красноярском крае. Кроме того, эксперт отметил, что, несмотря на то что у ЛДПР теперь нет такого яркого лидера, как Владимир Жириновский, опасения просадки партии не оправдались.