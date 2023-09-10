Травников уверенно лидирует после обработки первых протоколов на выборах в Новосибирской области
В Новосибирской области на выборах лидирует действующий глава региона Травников
Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 72,65% голосов избирателей на выборах главы региона по итогам обработки 0,28% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.
Второе место на данный момент занимает кандидат от КПРФ Роман Яковлев — 11,9%. Далее идут Евгений Лебедев (ЛДПР) — 8,35% и Владислав Плотников ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 4,92%. Явка на выборы в регионе к вечеру воскресенья, 10 сентября, составила почти 30%.
Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые закончатся 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
ТАСС / Кирилл Кухмарь