Травников уверенно лидирует после обработки первых протоколов на выборах в Новосибирской области

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 72,65% голосов избирателей на выборах главы региона по итогам обработки 0,28% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

Второе место на данный момент занимает кандидат от КПРФ Роман Яковлев — 11,9%. Далее идут Евгений Лебедев (ЛДПР) — 8,35% и Владислав Плотников ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 4,92%. Явка на выборы в регионе к вечеру воскресенья, 10 сентября, составила почти 30%.