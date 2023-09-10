На выборах губернатора Амурской области лидирует Василий Орлов
Глава Приамурья Орлов набрал 85,53% голосов после обработки 32% протоколов
Василий Орлов. Обложка © Кremlin.ru
Глава Амурской области Василий Орлов ("Единая Россия") получил 85,53% голосов после обработки 32,03% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии.
При этом кандидат от КПРФ Борис Белобородов набрал 6,18%, Евгений Загородний ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,96%, Сергей Рафальский ("Коммунисты России") — 1,91%. Пока самый низкий результат у члена партии "Новые люди" Романа Санжаревского. Он набрал на выборах 1,86% голосов.
Лайф напоминает, что 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.