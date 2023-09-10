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10 сентября, 14:35

На выборах губернатора Амурской области лидирует Василий Орлов

Глава Приамурья Орлов набрал 85,53% голосов после обработки 32% протоколов

<p>Василий Орлов. Обложка ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/58195/photos/54915" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/58449/photos/55265" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Василий Орлов. Обложка © Кremlin.ru

Глава Амурской области Василий Орлов ("Единая Россия") получил 85,53% голосов после обработки 32,03% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии.

При этом кандидат от КПРФ Борис Белобородов набрал 6,18%, Евгений Загородний ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,96%, Сергей Рафальский ("Коммунисты России") — 1,91%. Пока самый низкий результат у члена партии "Новые люди" Романа Санжаревского. Он набрал на выборах 1,86% голосов.

В Красноярском крае на выборах лидирует действующий врио главы региона Котюков

В Красноярском крае на выборах лидирует действующий врио главы региона Котюков

Лайф напоминает, что 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Светлана Оперук
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