На выборах губернатора Амурской области лидирует Василий Орлов

Глава Амурской области Василий Орлов ("Единая Россия") получил 85,53% голосов после обработки 32,03% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии.

При этом кандидат от КПРФ Борис Белобородов набрал 6,18%, Евгений Загородний ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,96%, Сергей Рафальский ("Коммунисты России") — 1,91%. Пока самый низкий результат у члена партии "Новые люди" Романа Санжаревского. Он набрал на выборах 1,86% голосов.