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10 сентября, 14:30

В Красноярском крае на выборах лидирует действующий врио главы региона Котюков

<p>Михаил Котюков. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61986/photos/61876" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Михаил Котюков. Обложка © Кremlin.ru

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков (кандидат от "Единой России") набирает 69,91% голосов избирателей на выборах главы региона по итогам обработки 1,57% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

На втором месте кандидат от ЛДПР Александр Глисков — 11,89% голосов. Далее идут Ирина Иванова ("Зелёные") — 8,44%, Андрей Новак (КПРФ) — 5,57% и Максим Маркерт (СРПЗ) — 2,33%.

Для избрания губернатором региона одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Глава Красноярского края, напомним, избирается сроком на пять лет.

На выборах главы Магаданской области уверенно лидирует Носов

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Лайф напоминает, что 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Наталья Исакова
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