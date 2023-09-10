В Красноярском крае на выборах лидирует действующий врио главы региона Котюков

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков (кандидат от "Единой России") набирает 69,91% голосов избирателей на выборах главы региона по итогам обработки 1,57% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

На втором месте кандидат от ЛДПР Александр Глисков — 11,89% голосов. Далее идут Ирина Иванова ("Зелёные") — 8,44%, Андрей Новак (КПРФ) — 5,57% и Максим Маркерт (СРПЗ) — 2,33%.