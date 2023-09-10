На выборах главы Магаданской области уверенно лидирует Носов
Глава Магаданской области Носов набрал 68,57% после обработки первых протоколов
Сергей Носов. Обложка © Кremlin.ru
Действующий глава Магаданской области Сергей Носов набирает более 68,57% голосов на губернаторских выборах. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии после обработки 4,3% протоколов.
Носов баллотируется на пост главы области от партии "Единая Россия". Его оппоненты пока сильно отстают. Так, кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 13,02% голосов, Роман Исаев от ЛДПР — 8,77%, а Олег Прикоки от СРЗП — 7,3%.
Добавим, что для избрания губернатором региона одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Глава Магаданской области избирается сроком на пять лет.
Лайф напоминает, что 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в отдалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.