На выборах главы Магаданской области уверенно лидирует Носов

Действующий глава Магаданской области Сергей Носов набирает более 68,57% голосов на губернаторских выборах. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии после обработки 4,3% протоколов.

Носов баллотируется на пост главы области от партии "Единая Россия". Его оппоненты пока сильно отстают. Так, кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 13,02% голосов, Роман Исаев от ЛДПР — 8,77%, а Олег Прикоки от СРЗП — 7,3%.