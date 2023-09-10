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10 сентября, 11:25

Кожемяко с большим отрывом лидирует после обработки первых протоколов на выборах в Приморье

Глава Приморья Олег Кожемяко набирает 87,68% после обработки первых протоколов

<p>Олег Кожемяко. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/69309/photos/68784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Олег Кожемяко. Обложка © Kremlin.ru

Нынешний глава Приморья Олег Кожемяко ("Единая Россия") набрал 87,68% на выборах губернатора края после обработки первых 0,2% протокола. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

Тем временем Инна Кошелева от ЛДПР получила 3,44% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") — 2,29%, Денис Ковалёв ("Казачья партии Российской Федерации") — 1,72%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 0,57%.

Лайф напоминает, в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кожемяко врио главы Приморья. Победу он одержал по результатам выборов, которые проводились в два тура. По итогам повторных, Кожемяко набрал 61,88% голосов избирателей.

ЦИК: Кузнецов набрал 61,57% после обработки 32% протоколов на выборах на Чукотке

ЦИК: Кузнецов набрал 61,57% после обработки 32% протоколов на выборах на Чукотке

8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Светлана Оперук
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