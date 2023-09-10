Кожемяко с большим отрывом лидирует после обработки первых протоколов на выборах в Приморье
Глава Приморья Олег Кожемяко набирает 87,68% после обработки первых протоколов
Олег Кожемяко. Обложка © Kremlin.ru
Нынешний глава Приморья Олег Кожемяко ("Единая Россия") набрал 87,68% на выборах губернатора края после обработки первых 0,2% протокола. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.
Тем временем Инна Кошелева от ЛДПР получила 3,44% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") — 2,29%, Денис Ковалёв ("Казачья партии Российской Федерации") — 1,72%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 0,57%.
Лайф напоминает, в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кожемяко врио главы Приморья. Победу он одержал по результатам выборов, которые проводились в два тура. По итогам повторных, Кожемяко набрал 61,88% голосов избирателей.
8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.