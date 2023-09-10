Кожемяко с большим отрывом лидирует после обработки первых протоколов на выборах в Приморье

Нынешний глава Приморья Олег Кожемяко ("Единая Россия") набрал 87,68% на выборах губернатора края после обработки первых 0,2% протокола. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

Тем временем Инна Кошелева от ЛДПР получила 3,44% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") — 2,29%, Денис Ковалёв ("Казачья партии Российской Федерации") — 1,72%, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 0,57%.

Лайф напоминает, в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кожемяко врио главы Приморья. Победу он одержал по результатам выборов, которые проводились в два тура. По итогам повторных, Кожемяко набрал 61,88% голосов избирателей.