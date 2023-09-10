ЦИК: Кузнецов набрал 61,57% после обработки 32% протоколов на выборах на Чукотке

Временно исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ("Единая Россия") набрал 61,57% голосов после обработки 32% протоколов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома. У оппонентов Кузнецова намного меньше голосов.