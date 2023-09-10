ЦИК: Кузнецов набрал 61,57% после обработки 32% протоколов на выборах на Чукотке
Временно исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ("Единая Россия") набрал 61,57% голосов после обработки 32% протоколов. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома. У оппонентов Кузнецова намного меньше голосов.
Как сообщал Лайф, в марте российский лидер Владимир Путин назначил Кузнецова врио главы Чукотки. Ранее пост губернатора региона занимал Роман Копин, его отправили в отставку по собственному желанию. 11 июня "Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом от партии на пост руководителя региона. 19 июня он первым подал документы для участия в выборах.
Напомним, что 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они проходят в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.
ТАСС / Александр Шимоткин