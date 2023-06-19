Врио главы Чукотки Кузнецов первым подал документы для участия в выборах
Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов подал документы для участия в выборах главы региона. Обложка © t.me / er_chukotka
Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов первым подал документы в избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в главы региона. Об этом сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".
"Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию", — указано в сообщении.
Документы Кузнецова приняли и зарегистрировали. Другие партии пока не выдвинули своих кандидатов для участия в выборах главы Чукотского автономного округа. Последний день подачи документов — 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля.
Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин назначил Кузнецова врио главы Чукотки. Прежде пост губернатора этого региона занимал Роман Копин, он был отправлен в отставку по собственному желанию. 11 июня "Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом от партии на будущих выборах руководителя региона.