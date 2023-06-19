Врио главы Чукотки Кузнецов первым подал документы для участия в выборах

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов первым подал документы в избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в главы региона. Об этом сообщили в региональном отделении партии "Единая Россия".

"Первым кандидатом на выборах губернатора Чукотского АО стал Владислав Кузнецов от партии "Единая Россия". Он первым подал документы в избирательную комиссию", — указано в сообщении.

Документы Кузнецова приняли и зарегистрировали. Другие партии пока не выдвинули своих кандидатов для участия в выборах главы Чукотского автономного округа. Последний день подачи документов — 30 июня, а официальная регистрация кандидатов состоится 26 июля.