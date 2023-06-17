Воробьёв подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Подмосковья

Глава Московской области Андрей Воробьёв подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы региона. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".

"Андрей Воробьёв лично подал документы в избирательную комиссию Московской области. <...> После принятия документов кандидату было выдано письменное подтверждение", — говорится в сообщении.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Воробьёва на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области в ноябре 2012 года. В июне 2013 года "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборах главы Подмосковья. Воробьёва поддержали 78,94% избирателей. 9 сентября 2018 года губернатора переизбрали. В 2023 году секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Воробьёва на выборах губернатора Подмосковья, которые состоятся 10 сентября.