В Подмосковье десятки тысяч медиков и соцработников получат надбавку к зарплате
Воробьёв: Зарплату соцработников в Подмосковье с июля проиндексируют на 8–10%
В Московской области со следующего месяца будут проиндексированы зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"С 1 июля поддержим отдельные категории: медиков, социальных работников, работников культуры. Мы проиндексируем зарплаты от восьми до десяти процентов", — приводит телеканал "360" его слова в ходе обращения к жителям Подмосковья.
Губернатор отметил, что увеличение зарплат затронет 110 тысяч человек. Уровень доплат в зависимости от должностей составит от пяти до 10,8 тысячи рублей.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в этом году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.
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