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7 июня, 14:29

В Подмосковье десятки тысяч медиков и соцработников получат надбавку к зарплате

Воробьёв: Зарплату соцработников в Подмосковье с июля проиндексируют на 8–10%

В Московской области со следующего месяца будут проиндексированы зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"С 1 июля поддержим отдельные категории: медиков, социальных работников, работников культуры. Мы проиндексируем зарплаты от восьми до десяти процентов", приводит телеканал "360" его слова в ходе обращения к жителям Подмосковья.

Губернатор отметил, что увеличение зарплат затронет 110 тысяч человек. Уровень доплат в зависимости от должностей составит от пяти до 10,8 тысячи рублей.

Путин дал поручения по индексации зарплат бюджетников в 2023 году

Путин дал поручения по индексации зарплат бюджетников в 2023 году

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет рост реальных зарплат в России превысил 22%. А в этом году данный показатель должен вырасти ещё на два-три процента, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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