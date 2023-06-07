В Подмосковье десятки тысяч медиков и соцработников получат надбавку к зарплате

В Московской области со следующего месяца будут проиндексированы зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"С 1 июля поддержим отдельные категории: медиков, социальных работников, работников культуры. Мы проиндексируем зарплаты от восьми до десяти процентов", — приводит телеканал "360" его слова в ходе обращения к жителям Подмосковья.

Губернатор отметил, что увеличение зарплат затронет 110 тысяч человек. Уровень доплат в зависимости от должностей составит от пяти до 10,8 тысячи рублей.