Турчак предложил поддержать кандидатуру Воробьёва на выборах главы Московской области

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил поддержать кандидатуру Андрея Воробьёва на выборах губернатора Московской области. Инициатива прозвучала в среду на конференции подмосковного отделения партии. По словам Турчака, за десять лет управления регионом Воробьёв доказал, что он компетентный, ответственный, эффективный руководитель, который вовлечён во все проблемы Московской области.

"Не сомневаюсь, что в ходе конференции все вы поддержите кандидатуру нашего товарища — члена Высшего совета и действующего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Ему оказано высокое доверие президента. И, безусловно, мы должны его поддержать", — отметил секретарь генсовета единороссов.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил Андрея Воробьёва на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области в ноябре 2012 года. Прежний глава региона Сергей Шойгу, руководивший областью только полгода, был назначен министром обороны России. В июне 2013 года "Единая Россия" выдвинула Воробьёва кандидатом на выборах губернатора Московской области, его поддержали 78,94% избирателей. 9 сентября 2018 года Воробьёв был переизбран, набрав на выборах 62,52% голосов.