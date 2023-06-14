Памфилова: На выборы глав субъектов уже выдвинуто 15 кандидатов в 6 регионах

Уже 15 кандидатов в шести регионах России выдвинули свои кандидатуры на выборы глав субъектов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, большинство из них — от партий.

"По состоянию на сегодняшний день в шести регионах выдвинулось 15 кандидатов: 14 — от политических партий, один — самовыдвиженец", — сказала она в ходе заседания ведомства.