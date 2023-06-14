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14 июня, 09:05

Памфилова: На выборы глав субъектов уже выдвинуто 15 кандидатов в 6 регионах

Уже 15 кандидатов в шести регионах России выдвинули свои кандидатуры на выборы глав субъектов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, большинство из них — от партий.

"По состоянию на сегодняшний день в шести регионах выдвинулось 15 кандидатов: 14 — от политических партий, один — самовыдвиженец", сказала она в ходе заседания ведомства.

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Также Элла Памфилова заявила, что дополнительные выборы в Госдуму по четырём одномандатным округам пройдут 10 сентября 2023 года — в единый день голосования. Речь идёт об округах № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 19 (Крым), № 56 (Дивногорский, Красноярский край) и № 114 (Липецкая область).

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LIFE / Роман Вдовиченко

Матвей Константинов
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