Памфилова: На выборы глав субъектов уже выдвинуто 15 кандидатов в 6 регионах
Уже 15 кандидатов в шести регионах России выдвинули свои кандидатуры на выборы глав субъектов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По её словам, большинство из них — от партий.
"По состоянию на сегодняшний день в шести регионах выдвинулось 15 кандидатов: 14 — от политических партий, один — самовыдвиженец", — сказала она в ходе заседания ведомства.
Также Элла Памфилова заявила, что дополнительные выборы в Госдуму по четырём одномандатным округам пройдут 10 сентября 2023 года — в единый день голосования. Речь идёт об округах № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 19 (Крым), № 56 (Дивногорский, Красноярский край) и № 114 (Липецкая область).
LIFE / Роман Вдовиченко