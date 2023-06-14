ЦИК назначила на 10 сентября довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам

Дополнительные выборы в Госдуму по четырём одномандатным округам пройдут 10 сентября 2023 года, в единый день голосования. Об этом сообщила журналистам в среду Элла Памфилова по итогам заседания Центризбиркома. Речь идёт об округах № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 19 (Крым), № 56 (Дивногорский, Красноярский край) и № 114 (Липецкая область).

Как ранее сообщал Лайф, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Жители регионов также будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — в 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления.