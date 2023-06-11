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11 июня, 09:05

"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки

"Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на будущих выборах руководителя региона. Об этом рассказали в пресс-службе "Единой России".

"Единая Россия" выдвинула Айсена Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

"Единая Россия" выдвинула Айсена Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

Кандидатуру Кузнецова поддержали на региональной партийной конференции. Выборы в РФ в этом году пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" выдвинула секретаря регионального отделения, депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии.

Собянин стал кандидатом в мэры Москвы от "Единой России"

Собянин стал кандидатом в мэры Москвы от "Единой России"

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ТАСС / Александр Шимоткин

Иван Косицын
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