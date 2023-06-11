"Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки
"Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на будущих выборах руководителя региона. Об этом рассказали в пресс-службе "Единой России".
Кандидатуру Кузнецова поддержали на региональной партийной конференции. Выборы в РФ в этом году пройдут в единый день голосования, 10 сентября.
Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" выдвинула секретаря регионального отделения, депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии.
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ТАСС / Александр Шимоткин