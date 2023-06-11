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11 июня, 08:56

"Единая Россия" выдвинула Айсена Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

<p>Айсен Николаев. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-vydvinula-ajsena-nikolaeva-kandidatom-ot-partii-na-vyborah-glavy-yakutii-vladislava-kuznecova-glavy-chukotki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

Айсен Николаев. Обложка © "Единая Россия"

"Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на предстоящих выборах руководителя республики. Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

Как уточняется, кандидатуру Николаева поддержали на региональной партийной конференции. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

Глава Якутии Николаев заявил о намерении вновь принять участие в выборах

Глава Якутии Николаев заявил о намерении вновь принять участие в выборах

Напомним, 29 мая президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Глава государства особенно остановил внимание на росте продолжительности жизни в регионе: впервые в истории этот показатель превысил средний по стране. Республика занимает седьмое место по рождаемости в РФ и первое — на Дальнем Востоке. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона в сентябре.

Иван Косицын
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