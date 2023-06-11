"Единая Россия" выдвинула Айсена Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

Как уточняется, кандидатуру Николаева поддержали на региональной партийной конференции. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

Напомним, 29 мая президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Глава государства особенно остановил внимание на росте продолжительности жизни в регионе: впервые в истории этот показатель превысил средний по стране. Республика занимает седьмое место по рождаемости в РФ и первое — на Дальнем Востоке. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона в сентябре.