Николаев лидирует после обработки первых протоколов на выборах главы Якутии

Действующий глава Якутии Айсен Николаев ("Единая Россия") набирает 58,29% голосов избирателей на выборах губернатора региона по итогам обработки 0,37% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

На втором месте кандидат от ЛДПР Гаврил Парахин — 13,98%. Далее идут Виктор Губарев (КПРФ) — 12,09% и Игорь Борисов ("Коммунисты России") — 9%.