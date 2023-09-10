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10 сентября, 11:21

Николаев лидирует после обработки первых протоколов на выборах главы Якутии

Действующий глава Якутии Айсен Николаев ("Единая Россия") набирает 58,29% голосов избирателей на выборах губернатора региона по итогам обработки 0,37% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

На втором месте кандидат от ЛДПР Гаврил Парахин — 13,98%. Далее идут Виктор Губарев (КПРФ) — 12,09% и Игорь Борисов ("Коммунисты России") — 9%.

В Якутии с 8 по 10 сентября проходят выборы главы республики и депутатов парламента. Всего явка в регионе составила 50,69% (321 536 избирателей).

Кузнецов лидирует после обработки первых протоколов на выборах главы Чукотки

Кузнецов лидирует после обработки первых протоколов на выборах главы Чукотки

8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Скрябин

Иван Косицын
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