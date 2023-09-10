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10 сентября, 10:15

Кузнецов лидирует после обработки первых протоколов на выборах главы Чукотки

Кузнецов набирает 57,16% после обработки 1,79% протоколов на выборах на Чукотке

<p>Владислав Кузнецов. Обложка © T.me /<a href="https://t.me/vladislav_kuznecov/636" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vladislav_kuznecov</a></p>

Владислав Кузнецов. Обложка © T.me / vladislav_kuznecov

Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ("Единая Россия) набирает 57,16% голосов на выборах губернатора региона по итогам обработки 1,79% протоколов. Об этом сообщается в информационном центре Центризбиркома.

На втором месте кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова — 29,24. Далее идут Владимир Гальцов (КПРФ) — 5,9% и Александр Семериков ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — также 5,9%.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин назначил Кузнецова врио главы Чукотки. Прежде пост губернатора этого региона занимал Роман Копин, он был отправлен в отставку по собственному желанию. 11 июня "Единая Россия" выдвинула Кузнецова кандидатом от партии на пост руководителя региона. 19 июня он первым подал документы для участия в выборах.

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8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Даже в удалённых уголках страны они пройдут в специально установленный единый день голосования, когда граждане могут свободно выразить свою волю и выбрать представителей различных уровней власти.

Светлана Оперук
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