Памфилова: Более трёх миллионов россиян из 25 регионов уже приняли участие в ДЭГ

В дистанционном электронном голосовании уже приняли участие более трёх миллионов избирателей из 25 регионов РФ. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"О дистанционном электронном голосовании... явка традиционно высокая, поскольку люди, которые записываются на ДЭГ, они мотивированы, они приняли решение, что будут голосовать. <…> На сей момент уже три миллиона избирателей в 25 субъектах, включая Москву, сделали свой выбор", — сказала глава ЦИК на брифинге.

Памфилова добавила, что Центральная избирательная комиссия получила 281 обращение о возможных нарушениях и свыше 3000 звонков. Также она отметила, что система ДЭГ более 20 тысяч раз подверглась кибератакам. По словам председателя ЦИК, их цель вполне понятна — сорвать дистанционное электронное голосование.

На данный момент избирательные участки открылись во всех 86 регионах из 89, где проходят выборы.