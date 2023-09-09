Выборы в России проходят на высочайшем техническом уровне, а западным странам есть чему поучиться у РФ в плане их организации. Об этом заявил французский политический консультант, журналист, юрист в области международного права, занимающийся защитой прав жителей новых регионов РФ, Арно Девеле, посетив Общественный штаб по наблюдению за выборами.

"Западу есть что позаимствовать у России в плане демократии и организации процесса голосования. Главная вещь, поразившая меня, — это высочайший технический уровень, который я увидел в ходе процедуры голосования во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами", — признался эксперт.

Вместе с этим юрист подчеркнул, что явка на выборы была высокой, а их организация проходила в соответствии с международными стандартами. Также специалист заявил, что в связи с этим "обвинения в некорректности проведения референдумов и недостаточной подготовке невозможно принять".