"Западу есть чему поучиться": Французский эксперт похвалил организацию выборов в России
Французский юрист Девеле отметил высочайший уровень организации выборов в России
Выборы в России проходят на высочайшем техническом уровне, а западным странам есть чему поучиться у РФ в плане их организации. Об этом заявил французский политический консультант, журналист, юрист в области международного права, занимающийся защитой прав жителей новых регионов РФ, Арно Девеле, посетив Общественный штаб по наблюдению за выборами.
"Западу есть что позаимствовать у России в плане демократии и организации процесса голосования. Главная вещь, поразившая меня, — это высочайший технический уровень, который я увидел в ходе процедуры голосования во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами", — признался эксперт.
Вместе с этим юрист подчеркнул, что явка на выборы была высокой, а их организация проходила в соответствии с международными стандартами. Также специалист заявил, что в связи с этим "обвинения в некорректности проведения референдумов и недостаточной подготовке невозможно принять".
"Хочу сказать, что это голосование было необычным, люди были полны энтузиазма и желания проголосовать. Они не были смущены или напуганы. Они понимали, что у них есть возможность своим голосом, своим волеизъявлением решить свою дальнейшую судьбу, сделать свой регион частью РФ, чего они ждали к тому моменту уже восемь лет при полном игнорировании международного сообщества", — добавил Девеле.
Как сообщал Лайф, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка.
Агентство "Москва" / Артур Новосильцев