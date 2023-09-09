В ОП РФ рассказали об угрозах из-за участия в наблюдении за ходом выборов
Члены Общественной палаты России получили рассылку с угрозами из-за участия в наблюдении за ходом голосования на выборах. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
"Мне и моим коллегам пришла вот такая рассылка. Угрозы начали поступать. В них всё олицетворение [киевского] режима, который боится того, что жители новых регионов сегодня идут на избирательные участки добровольно и показывают большой интерес к выборам", — сказала она на брифинге и показала скриншот со своего телефона с сообщением с угрозами.
Булгакова отметила, что жителям новых регионов и наблюдателям, которые работали на прошлых выборах и референдумах, не привыкать к подобным угрозам. Очередные запугивания со стороны Киева лишний раз доказывают, что "мы идём в правильном направлении", добавила она.
Напомним, 8 сентября во всей России стартовали очередные региональные и муниципальные выборы, которые продлятся до 10 сентября. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Несмотря на все старания Киева, в новых российских регионах фиксируется высокая явка.
ТАСС / Владимир Гердо