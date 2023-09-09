В ОП РФ рассказали об угрозах из-за участия в наблюдении за ходом выборов

Члены Общественной палаты России получили рассылку с угрозами из-за участия в наблюдении за ходом голосования на выборах. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

"Мне и моим коллегам пришла вот такая рассылка. Угрозы начали поступать. В них всё олицетворение [киевского] режима, который боится того, что жители новых регионов сегодня идут на избирательные участки добровольно и показывают большой интерес к выборам", — сказала она на брифинге и показала скриншот со своего телефона с сообщением с угрозами.