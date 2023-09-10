Более 2,6 миллиона человек проголосовали на выборах в Москве
В голосовании на выборах мэра Москвы приняли участие уже более 2,6 миллиона жителей столицы. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По её словам, голосование проходит в штатном режиме.
"Голосование проходит в штатном режиме. Онлайн жители столицы голосуют круглосуточно — в удобное для каждого человека время. Всего в выборах уже приняли участие 2,6 млн человек", — приводит слова Кирилловой пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Ранее свой выбор сделал президент России Владимир Путин.
АГН "Москва" / Киселёв Сергей