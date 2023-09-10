Более 2,6 миллиона человек проголосовали на выборах в Москве

В голосовании на выборах мэра Москвы приняли участие уже более 2,6 миллиона жителей столицы. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По её словам, голосование проходит в штатном режиме.

"Голосование проходит в штатном режиме. Онлайн жители столицы голосуют круглосуточно — в удобное для каждого человека время. Всего в выборах уже приняли участие 2,6 млн человек", — приводит слова Кирилловой пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами.