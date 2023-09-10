В Москве стартовал финальный день голосования
Финальный день голосования на выборах мэра начался в Москве
В Москве начался финальный день голосования. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв. По его словам, голосование в онлайн-режиме продолжалось ночью, всё прошло спокойно.
"Финальный день голосования в Москве, штаб работает, у нас есть трансляция со всех избирательных участков, видим, что происходит в городе, каких-то замечаний нет. Ночь прошла спокойно", — сказал он.
По словам Ковалёва, в штабе ожидают, что сегодня проголосует большее число москвичей на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в ТиНАО. При этом председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в беседе с журналистами рассказала о своевременном открытии всех участков в столице. По её словам, всё проходит спокойно, а системы работают в штатном режиме. Кириллова призвала москвичей проявить активность в финальный день голосования.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Ранее свой выбор сделал президент России Владимир Путин.
АГН "Москва" / Новосильцев Артур