В Москве стартовал финальный день голосования

В Москве начался финальный день голосования. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв. По его словам, голосование в онлайн-режиме продолжалось ночью, всё прошло спокойно.

"Финальный день голосования в Москве, штаб работает, у нас есть трансляция со всех избирательных участков, видим, что происходит в городе, каких-то замечаний нет. Ночь прошла спокойно", — сказал он.