Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы

К 20:00 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовало 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

"На сегодняшний день на 20:00 избирательные участки уже закрыты как две минуты, проголосовало более 2,5 миллиона москвичей", — сказал Ковалёв в беседе с журналистами.