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9 сентября, 17:34

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы

К 20:00 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовало 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

"На сегодняшний день на 20:00 избирательные участки уже закрыты как две минуты, проголосовало более 2,5 миллиона москвичей", — сказал Ковалёв в беседе с журналистами.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова добавила, что более 335 тысяч человек проголосовали с использованием бумажных бюллетеней.

Российские министры проголосовали на выборах мэра Москвы

Российские министры проголосовали на выборах мэра Москвы

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Ранее свой выбор сделал президент России Владимир Путин.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Никита Никонов
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