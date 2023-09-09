Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы
К 20:00 9 сентября на выборах мэра Москвы проголосовало 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.
"На сегодняшний день на 20:00 избирательные участки уже закрыты как две минуты, проголосовало более 2,5 миллиона москвичей", — сказал Ковалёв в беседе с журналистами.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова добавила, что более 335 тысяч человек проголосовали с использованием бумажных бюллетеней.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова). Ранее свой выбор сделал президент России Владимир Путин.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин