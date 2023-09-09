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9 сентября, 17:19

Российские министры проголосовали на выборах мэра Москвы

Патрушев, Шульгинов и Решетников проголосовали на выборах мэра Москвы

Члены Правительства России проголосовали на выборах мэра Москвы. Как сообщает пресс-служба кабмина, министры сельского хозяйства и энергетики — Дмитрий Патрушев и Николай Шульгинов — пришли на участки, а глава Минэкономразвития Максим Решетников выбрал онлайн-формат голосования.

Дмитрий Патрушев, Николай Шульгинов и Максим Решетников присоединились к голосованию на выборах. Видео © Telegram / Правительство России

"Сегодня голосуем на выборах мэра Москвы. Это можно сделать в электронном виде, где бы ни находились, используя для этого сайт mos.ru", — отметил Решетников, находясь на спартакиаде министерства в Новой Москве.

Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).

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Кадр из видео Telegram / Правительство России

Наталья Исакова
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