Российские министры проголосовали на выборах мэра Москвы

Члены Правительства России проголосовали на выборах мэра Москвы. Как сообщает пресс-служба кабмина, министры сельского хозяйства и энергетики — Дмитрий Патрушев и Николай Шульгинов — пришли на участки, а глава Минэкономразвития Максим Решетников выбрал онлайн-формат голосования.

Дмитрий Патрушев, Николай Шульгинов и Максим Решетников присоединились к голосованию на выборах. Видео © Telegram / Правительство России

"Сегодня голосуем на выборах мэра Москвы. Это можно сделать в электронном виде, где бы ни находились, используя для этого сайт mos.ru", — отметил Решетников, находясь на спартакиаде министерства в Новой Москве.