Российские министры проголосовали на выборах мэра Москвы
Патрушев, Шульгинов и Решетников проголосовали на выборах мэра Москвы
Члены Правительства России проголосовали на выборах мэра Москвы. Как сообщает пресс-служба кабмина, министры сельского хозяйства и энергетики — Дмитрий Патрушев и Николай Шульгинов — пришли на участки, а глава Минэкономразвития Максим Решетников выбрал онлайн-формат голосования.
Дмитрий Патрушев, Николай Шульгинов и Максим Решетников присоединились к голосованию на выборах. Видео © Telegram / Правительство России
"Сегодня голосуем на выборах мэра Москвы. Это можно сделать в электронном виде, где бы ни находились, используя для этого сайт mos.ru", — отметил Решетников, находясь на спартакиаде министерства в Новой Москве.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Так, например, в Москве жители выбирают мэра российской столицы. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).
Кадр из видео Telegram / Правительство России